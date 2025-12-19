Πετρούνιας: «Το 2023 βγήκα τρίτος και διάβασα σχόλια γέρασες»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που είχε δεχθεί το 2023, όταν δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ο Λευτέρης Πετρούνιας διάβασε μηνύματα που τον προέτρεπαν να σταματήσει, να… «πάει σπίτι του», επειδή δεν βγήκε πρώτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και να φανταστείτε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής είχε ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση το 2023.

«Όσο συνεχίζω τη γυμναστική, θέλω να συνεχίζω να κερδίζω, γιατί κυνηγάω ένα καινούργιο ρεκόρ. Δεν γίνεται να κερδίζεις και να πεις “α, κέρδισα 3-5 φορές και τώρα σταματάω”. Πρέπει και να χάσεις. Και όταν λέω “χάνω”, δεν εννοώ όπως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου έχασα από δικό μου λάθος. Έγιναν διάφορα με τον ώμο μου. Αν αρχίσω να βγαίνω πέντε φορές τέταρτος, πέμπτος ή έκτος, θα φύγω.

Παίρνω την αγάπη του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα παίρνω και την πίεση ότι αν χάσω ένα μετάλλιο…Μια φορά πήγα σε ένα Πανευρωπαϊκό, αλλάξαμε όλη τη σύνθεση, έκανα και μια βλακεία, βγήκα τρίτος το 2023 και διάβασα σχόλια του τύπου “γέρασες”, “πήγαινε στο σπίτι σου”, “φύγε”. Και μετά βγήκα δεύτερος στο Παγκόσμιο και ξαφνικά ήμουν…»

Στην ερώτηση “πότε θα σταματήσεις;”, απάντησε: «Θα σταματήσω μετά το Λος Άντζελες λογικά… Ο προπονητής μου λέει ότι αντέχω μέχρι το 2032».