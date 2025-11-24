Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Πιερό για την αφιέρωση του Ζίνι στο ΑΕΚ – Άρης: «Ευχαριστώ αδερφέ μου»

Η ανάρτηση του Πιερό για τον πανηγυρισμό του Ζίνι
Ο Ζίνι με τη φανέλα του Πιερό στο ΑΕΚ - Άρης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ζίνι με τη φανέλα του Πιερό στο ΑΕΚ - Άρης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

O Φραντζί Πιερό τραυματίστηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ και βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης για την ΑΕΚ, αλλά πρωταγωνίστησε στο γκολ της κόντρα στον Άρη στην 11η αγωνιστική της Super League, χάρη στον Ζίνι.

Μετά το γκολ του στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 1-0, ο Ζίνι πήρε στα χέρια του μία φανέλα με το όνομα του Φραντζί Πιερό για να πανηγυρίσει, δείχνοντας τη στήριξή του στον συμπαίκτη του για τον τραυματισμό του.

Ο επιθετικός από την Αϊτή ευχαρίστησε έτσι τον σκόρερ της Ένωσης με μία ανάρτησή του στο instagram, όπου ανέβασε τη σχετική φωτογραφία και έγραψε: «Ευχαριστώ αδερφέ μου».

