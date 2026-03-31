Πίκφορντ: Η Ιαπωνία τελείωσε το απίστευτο σερί χωρίς γκολ του Άγγλου τερματοφύλακα, που κρατούσε από το ματς με την Ελλάδα

Με γκολ του Καόρου Μιτόμα της Μπράιτον, η Αγγλία ηττήθηκε από την Ιαπωνία (1-0) σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο “Γουέμπλεϊ” κι έτσι ο Τζόρνταν Πίκφορτ είδε το απίθανο σερί που έτρεχε στα “τρία λιοντάρια” να παίρνει τέλος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το “BBC Sport”, ο Πίκφορντ δέχθηκε γκολ ενώ υπερασπιζόταν την εστία της εθνικής του ομάδας για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τα “τρία λιοντάρια” και παραβιάστηκε η εστία του, ήταν τον Οκτώβριο του 2024 στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας με 2-1 στο “Γουέμπλεϊ” για το Nations League!

No wonder Jordan Pickford wasn’t happy

Kaoru Mitoma's goal for Japan ended his run without conceding for England, which stretched back to October 2024. — BBC Sport (@BBCSport) March 31, 2026

Έτσι, ο Πίκφορντ δέχθηκε γκολ με την εθνική του ομάδα για πρώτη φορά μετά από 922 αγωνιστικά λεπτά, βλέποντας να μπαίνει τέλος σε ένα εν μη τι άλλο εντυπωσιακό σερί!