Αθλητικά

Πίκφορντ: Η Ιαπωνία τελείωσε το απίστευτο σερί χωρίς γκολ του Άγγλου τερματοφύλακα, που κρατούσε από το ματς με την Ελλάδα

Ο Άγγλος τερματοφύλακας δέχθηκε γκολ με τα “τρία λιοντάρια” για πρώτη φορά μετά το 2024
Με γκολ του Καόρου Μιτόμα της Μπράιτον, η Αγγλία ηττήθηκε από την Ιαπωνία (1-0) σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο “Γουέμπλεϊ” κι έτσι ο Τζόρνταν Πίκφορτ είδε το απίθανο σερί που έτρεχε στα “τρία λιοντάρια” να παίρνει τέλος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το “BBC Sport”, ο Πίκφορντ δέχθηκε γκολ ενώ υπερασπιζόταν την εστία της εθνικής του ομάδας για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τα “τρία λιοντάρια” και παραβιάστηκε η εστία του, ήταν τον Οκτώβριο του 2024 στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας με 2-1 στο “Γουέμπλεϊ” για το Nations League!

Έτσι, ο Πίκφορντ δέχθηκε γκολ με την εθνική του ομάδα για πρώτη φορά μετά από 922 αγωνιστικά λεπτά, βλέποντας να μπαίνει τέλος σε ένα εν μη τι άλλο εντυπωσιακό σερί!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo