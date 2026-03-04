Πιρόλα: «Θα επέλεγα τον Ολυμπιακό άλλες χίλιες φορές, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα»

Ο Λορέντσο Πιρόλα σε δηλώσεις που έκανε στη σελίδα του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, τόνισε ότι είναι χαρούμενος με την επιλογή του να παίξει στον Ολυμπιακό.

Μαζί με τον Ρέτσο, ο Πιρόλα αποτελεί το βασικό πυλώνα στην άμυνα του Ολυμπιακού τις δύο τελευταίες σεζόν και ο ίδιος χαρακτήρισε τους ερυθρόλευκους ως τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Ιταλός ανέφερε πως δε βιάζεται να επιστρέψει στην Ιταλία, αν και γνωρίζει ότι για να κληθεί στην Εθνική παίζει ρόλο η χώρα που αγωνίζεται

Τα λόγια του Πιρόλα

Για την επιλογή του να πάει στην Ελλάδα: «Προερχόμουν από μια δύσκολη κατάσταση μετά τον υποβιβασμό της Σαλερνιτάνα. Θα έκανα αυτή την επιλογή χίλιες φορές για να παίξω στο Champions League».

Για την πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη: «Βρέθηκα να παίζω σε μια ομάδα που έπαιξε στα playoffs του Champions League και να αγωνίζομαι σε αγώνες κόντρα σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ. Έπαιξα δέκα παιχνίδια στο Champions League φέτος και δέκα στο Europa League πέρυσι».

Για τις φιλοδοξίες του Ολυμπιακού φέτος: «Είμαι σε μια ομάδα που κάθε χρόνο παλεύεις για να κερδίσεις τίτλους. Πέρσι τα καταφέραμε, φέτος κερδίσαμε ήδη το Σούπερ Καπ. Τώρα προσπαθούμε να το επαναλάβουμε και στο πρωτάθλημα.

Νομίζω ότι κάναμε μια καλή πορεία στο Champions League, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα (0-2 εντός έδρας από τη Λεβερκούζεν). Μπορώ μόνο να αισθάνομαι περήφανος και τιμή που αγωνίζομαι για τον Ολυμπιακό».

Για το αν σκέφτεται την επιστροφή στην Ιταλία: «Δεν βιάζομαι να επιστρέψω στην Ιταλία ή σε κάποιον άλλο μεγάλο σύλλογο. Ωστόσο, έδειξα ότι μπορώ να ανταγωνιστώ μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Γερμανίας και ακόμη και στη League Phase αντιμετωπίσαμε μεγάλες ομάδες και σταθήκαμε ανταγωνιστικοί. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα…».

Για το ενδεχόμενο να τον καλέσει ο Τζενάρο Γκατούζο στην Εθνική: «Το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεσαι παίζει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στο πρωτάθλημα και επίσης στο Champions League. Αν ο προπονητής με καλέσει κάποια μέρα, θα είμαι χαρούμενος. Όμως, δικαίως, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί άλλοι αμυντικοί που τα πηγαίνουν εξίσου καλά.

Το να βρίσκεσαι στους 23 που ελπίζω να πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ περίπλοκο».