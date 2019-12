Πιτίνο: “Η Euroleague έχει δίκιο αλλά η τιμωρία 24 ώρες πριν το ματς είναι λάθος!”

Ο Ρικ Πιτίνο τοποθετήθηκε για την τιμωρία του Παναθηναϊκού από τη Euroleague, στην Media Day των “πρασίνων”. Ο Αμερικανός προπονητής του “τριφυλλιού” δήλωσε συγκεκριμένα πως ναι μεν η διοργανώτρια αρχή έχει δίκιο αλλά είναι τελείως λάθος να επιβάλλει ποινή κεκλεισμένων των θυρών μόλις 24 ώρες πριν το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ταλαιπωρώντας τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει εισιτήρια και έχουν κάνει ακόμα και ταξίδι από μακριά για να δουν τον αγώνα.

“Η Euroleague έχει δίκιο. Απαγορεύεται να καπνίζεις. Είναι επικίνδυνο να ανάβεις καπνογόνα. Όμως, στο ΝΒΑ ή στο κολέγιο δεν σταματάς τον κόσμο από το να φωνάζει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την απόφαση. Έχουν δίκιο. Όμως, πριν από 24 ώρες τιμωρούν την ομάδα και τον κόσμο, που θα ερχόταν από πέντε διαφορετικές χώρες, για να δει τον αγώνα. Μπορείς να τιμωρήσεις την ομάδα, μπορείς να πεις: “ΟΚ, δεν θα έχετε κόσμο με τη Ρεάλ”. Ξέρετε πόσοι είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία; Θα έρχονταν και scouts από άλλες χώρες. Αυτή είναι μια κακή απόφαση της Euroleague. Ο κόσμος δεν συμπεριφέρθηκε σωστά. Πρέπει ως ομάδα να πληρώσουμε το πρόστιμο. Όμως και η Euroleague έχει λάθος, γιατί μας τιμώρησε 24 ώρες πριν από το ματς. Αν θέλουν να μας τιμωρήσουν ενόψει Ρεάλ, το καταλαβαίνω, κάτι πρέπει να γίνει. Θα είναι ένα ματς απέναντι σε έναν θρυλικό προπονητή, που έχει κερδίσει τόσα τρόπαια και ο κόσμος μας δεν θα μπορέσει να έρθει να το δει. Είναι παρωδία. Στα 42 χρόνια μου στη δουλειά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Η Euroleague έχει δίκιο. Αλλά 24 ώρες πριν; Δεν πρέπει να λειτουργείς όπως ο κόσμος. Πρέπει να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Αυτή δεν ήταν σωστή απόφαση”.

Λίγο αργότερα ο Ρικ Πιτίνο επανήλθε με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter όπου υπερθεμάτιζε όσον αφορά την ορθότητα της απόφασης της Euroleague για τιμωρία του Παναθηναϊκού αλλά επεσήμανε την λύπη του που δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι στις κερκίδες σε ένα τόσο μεγάλο ματς όπως αυτό με τη Φενέρμπαχτσε.

“Μολονότι εύχομαι να είχαμε τη στήριξη του κόσμου μας κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως η Φενέρμπαχτσε, κατανοώ απόλυτα γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση. Οι φίλαθλοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για τον έλεγχο και την ασφάλεια των παικτών μας και των οπαδών” έγραψε χαρακτηριστικά ο προπονητής των “πράσινων”.

Although I wish we had a home court against a rival like Fenerbache, I totally understand now why this decision had to be made. Fans have got to follow the guidelines for control and safety of our players and fans.

