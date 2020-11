Πιτίνο: “Σώστε τη σεζόν” (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο είναι προβληματισμένος από την κατάσταση που επικρατεί στο NCAA με τον κορονοϊό, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να τονίζει ότι πρέπει να μετατεθεί η έναρξη της χρονιάς.

Ο Αμερικανός τεχνικός επέστρεψε στο κολεγιακό πρωτάθλημα, όπου κι έχτισε τον “μύθο του”, όντας στον πάγκο του Αϊόνα.

Ο θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ σχολίασε την έναρξη της σεζόν στο NCAA, τονίζοντας πως πρέπει να μετατεθεί.

“Σώστε τη σεζόν. Βάλτε αργότερα την έναρξη της χρονιάς! Να γίνει κανονικά το πρόγραμμα και η τελική φάση τον Μάιο. Η έξαρση (του κορονοϊού) και τα πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί το κάνουν αδύνατο να αρχίσουμε τώρα”, ; έγραψε στο twitter.

Save the Season. Move the start back. Play league schedule and have May Madness. Spiking and protocols make it impossible to play right now.