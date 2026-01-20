Αθλητικά

Πιτσιρικάς στις ΗΠΑ έγινε viral για μία αντίδραση στην κερκίδα

Ένας μικρός φίλαθλος στις ΗΠΑ κατάφερε να γίνει viral στα social media, όταν η κάμερα του γηπέδου τον “έπιασε” σε μία… δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο κηδεμόνας του μικρού παιδιού πήρε μία από τις κοτομπουκιές που είχε στα χέρια του ο πιτσιρικάς, γεγονός που έφερε μία… επική αντίδραση από τον ίδιο, που ουσιαστικά έβαλε τα κλάματα στην κερκίδα.

Το περιστατικό έτυχε να φαίνεται live από το μάτριξ του γηπέδου, με αποτέλεσμα να προκαλέσει… παροξυσμό στα social media, με τον μικρό οπαδό να κερδίζει εκατομμύρια views και σχόλια.

Η αντίδραση του πιτσιρικά “άγγιξε” σίγουρα πολλούς ανθρώπους.

