Πίζα – Ίντερ 0-2: Διπλό με υπογραφή Λαουτάρο Μαρτίνες

Με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Πίζα, επικρατώντας με 2-0 για τη 13η αγωνιστική της Serie A.

Η Ίντερ δεν είχε άλλα περιθώρια για απώλεια βαθμών, τα βρήκε σκούρα για πάνω από μία ώρα στην έδρα της Πίζα, ωστόσο στο φινάλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες βγήκε μπροστά και “καθάρισε” την υπόθεση νίκη.

Ο διεθνής Αργεντινός φορ σκόραρε τόσο στο 69′ όσο και στο 83′, με τους νερατζούρι να πανηγυρίζουν το ένατο τρίποντό τους στο πρωτάθλημα, επιστρέφοντας παράλληλα στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με τη Μίλαν.

Την επόμενη αγωνιστική η Ίντερ υποδέχεται την Κόμο (06/12, 19:00) του Τάσου Δουβίκα.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Κόμο – Σασουόλο 2-0

Πάρμα – Ουντινέζε 0-2

Tζένοα – Βερόνα 2-1

Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1

Μίλαν – Λάτσιο 1-0

Λέτσε – Τορίνο 2-1

Πίζα – Ίντερ 0-1

30/11 19:00 Αταλάντα – Φιορεντίνα

30/11 21:45 Ρόμα – Νάπολι

1/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε