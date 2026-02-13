Πίζα – Μίλαν 1-2: Ο Λούκα Μόντριτς «λύτρωσε» τους «ροσονέρι» στο φινάλε του αγώνα της Serie A

Μπορεί να χρειάστηκε ένα γκολ του Λούκα Μόντριτς στο φινάλε του αγώνα, αλλά έστω κι έτσι, η Μίλαν κατάφερε να πάρει το διπλό με 2-1 στην έδρα της Πίζα και να συνεχίσει τη “μάχη” της για την κορυφή της Serie A.

Η Μίλαν προηγήθηκε στο παιχνίδι με γκολ του Λόφτους-Τσικ στο 39′, αλλά η Πίζα ισοφάρισε στο δεύτερο μέρος με τον Λογιόλα και έβαλε δύσκολα στους “ροσονέρι”, πριν έρθει ο Λούκα Μόντριτς να χαρίσει τη… λύτρωση στην ομάδα του, στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι Μιλανέζοι πήραν έτσι τη νίκη και το “τρίποντο”, που τους επέτρεψε να μειώσουν ξανά τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς, από την Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Πίζα από την άλλη πλευρά είναι στην τελευταία θέση, με 15 βαθμούς.