Playoffs Europa League: ΠΑΟΚ – Θέλτα, Παναθηναϊκός – Πλζεν, Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ και Φενέρ – Νότιγχαμ Φόρεστ, όλα τα ζευγάρια

Διαβάστε ποια είναι τα 8 ζευγάρια που προέκυψαν, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Νιόν
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση της League Phase του Europa League, είχαμε την κλήρωση για τη φάση των playoffs της διοργάνωσης, με τον ΠΑΟΚ να τίθεται αντιμέτωπος με την Θέλτα και τον Παναθηναϊκό με την Βικτόρια Πλζεν.

Από τα ζευγάρια που προέκυψαν, ξεχωρίζουν οι “μάχες” της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά και αυτές της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Φενέρμπαχτσε. Να αναφέρουμε ότι στους “16” της διοργάνωσης βρίσκονται ήδη οι Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει στους “16” του Europa League, θα αντιμετωπίσει είτε τη Λιόν είτε την Άστον Βίλα. Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αντίπαλος του θα είναι είτε η Μίντιλαντ είτε η Μπέτις.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

Μπραν – Μπολόνια

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Σέλτικ – Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

