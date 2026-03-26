Playoffs Μουντιάλ: Ένα βήμα από τα τελικά η Ιταλία, έκπληξη από Κόσοβο

Η εθνική Ιταλίας επικράτησε με 2-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέργκαμο και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να επιστρέψει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014.

Ο Σάντρο Τονάλι με ένα φοβερό σουτ έκανε το 1-0 για την Ιταλία στο 56′, ενώ δέκα λεπτά πριν από το φινάλε ήταν η σειρά του Μόιζε Κεν να σκοράρει και να στείλει την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο σε τελικό πρόκρισης στις 31 Μαρτίου κόντρα στη Βοσνία στη Ζένιτσα.

Το Κόσοβο έκανε τη μεγάλη έκπληξη στα playoffς του Μουντιάλ, αφού επικράτησε εκτός έδρας της Σλοβακίας με 4-3 και θα υποδεχθεί την Τουρκία για να πανηγυρίσει μία ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ.

Η Δανία έκανε περίπατο στο “Πάρκεν” κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία (4-0) και ετοιμάζεται να δώσει τελικό πρόκρισης με την Τσεχία, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιρλανδίας στα πέναλτι.

Στο μεταξύ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γκιόκερες που σημείωσε χατ-τρικ, η Σουηδία πέρασε νικηφόρα από τo Ciutat De Valencia απέναντι στην Ουκρανία (3-1) και σε λίγα 24ωρα θα φιλοξενήσει στη Σόλνα την Πολωνία.

Το 1ο Μονοπάτι των Playoffs

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία 2-0

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη 1-1 (προκρίθηκαν οι Βόσνιοι στα πέναλτι)

Τελικός: Βοσνία – Ιταλία (Ζένιτσα – 31/3)

Το 2ο Μονοπάτι των Playoffs

Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία 1-3

Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία 2-1

Τελικός: Σουηδία – Πολωνία (Σόλνα – 31/3)

Το 3ο Μονοπάτι των Playoffs

Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία 1-0

Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο 3-4

Τελικός: Κόσοβο – Τουρκία (Πρίστινα – 31/3)

Το 4ο Μονοπάτι των Playoffs

Ημιτελικός 7: Δανία – Βόρεια Μακεδονία 4-0

Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία 2-2 παράταση (πρόκριση στα πέναλτι για τους Τσέχους)

Τελικός: Τσεχία – Δανία (Πράγα – 31/3)