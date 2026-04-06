Πλήγμα για την Άρσεναλ: Χωρίς Σάκα στο πρώτο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Δίχως τον Μπουκάγιο Σάκα θα παραταχθεί η Άρσεναλ κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League.

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα προημιτελικά του Champions League, με την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση να είναι την Τρίτη (7/4, 22:00), στην Πορτογαλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «κανονιέρηδες» θα ψάξουν σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο. Στην προσπάθεια αυτή, θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του.

Ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ μετράει 9 γκολ και 7 ασίστ σε 42 αναμετρήσεις με την Άρσεναλ τη φετινή σεζόν.