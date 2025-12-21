Αθλητικά

Πλήγμα με Περέιρα στην ΑΕΚ, νοκ-άουτ για περίπου τέσσερις εβδομάδες με κάταγμα στο δάχτυλο

Τα παιχνίδια πρωταθλήματος που θα χάσει
Νέο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, με τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ρομπέρτο Περέιρα υπέστη κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού, στο ματς της ΑΕΚ με την Κραϊόβα. Ο Αργεντινός -που πριν από λίγες εβδομάδες επέστρεψε στη… δράση- θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση για περίπου 4 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Περέιρα χάνει τουλάχιστον τα δυο πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ για το 2026, κόντρα σε Άρη (εκτός έδρας) και Παναθηναϊκό (εντός έδρας).

