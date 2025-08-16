Πλήγμα με Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ

Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποχώρησε τραυματίας στα πρώτα λεπτά του ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού και τα νέα για την κατάστασή του δεν είναι ευχάριστα, ενόψει και των αγώνων της Ένωσης με την Άντερλεχτ, στα playoff του Conference League.

Ο 34χρονος Αργεντινός μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό κι έτσι θα τεθεί εκτός για κάποιο διάστημα, χάνοντας τα ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, στε Βρυξέλλες και Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Περέιρα θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα και θα εξεταστεί εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος -λόγω εθνικών ομάδων- την πρώτη εβδομάδα του μήνα. Η ΑΕΚ έχει δηλώσει τον παίκτη στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, ωστόσο πιθανότατα θα μείνει εκτός.