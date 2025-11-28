Αθλητικά

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel

Το γήπεδο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού πλημμύρισε για ακόμα μία φορά τους τελευταίους μήνες
Το ΣΕΦ πλημμύρισε ξανά, μετά την έντονη βροχόπτωση που έφερε η κακοκαιρία Adel στην Αττική το πρωί της Παρασκευής (28/11/2025).

Όπως συνέβη και με τις προηγούμενες κακοκαιρίες που έπληξαν την Αττική, το ΣΕΦ γέμισε και πάλι με νερά, αφού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την οροφή του γηπέδου μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Αυτές τις ημέρες διεξάγονται, μάλιστα, αγώνες τάε κβο ντο στο Φάληρο και λίγο έλειψε να τεθεί ζήτημα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή τους.

Ευτυχώς, η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτές τις μέρες, λόγω της διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

