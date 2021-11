Το… είδαμε κι αυτό στην Αγγλία! Η Μαρίν αντιμετώπιζε την Ντάνστον για το FA Trophy, όμως ο αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει αφού σημειώθηκε «μπλακ άουτ» στο γήπεδο, μετά από βλάβη στους προβολείς.

Τα λεπτά περνούσαν και ο διαιτητής ήταν έτοιμος – έπειτα από αναμονή 45 λεπτών- να αποφασίσει την οριστική αναβολή του αγώνα.

Ο Φιλ Τούρνμπουλ της Ντάνστον, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη! Κι αυτό καθώς ο μέσος των φιλοξενούμενων είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα (!) και παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια του έφτιαξε την ζημιά που υπήρχε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο αγώνας!

Για την ιστορία, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κανονική διάρκεια, με την Μαρίν να παίρνει τελικά τη νίκη στα πέναλτι.

Φυσικά το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα…

During Marine vs Dunston in the FA Trophy, the floodlights went out…



Fortunately, Dunston’s number 4 Phil Turnbull is an electrician, and was able to get the lights working again so that the game could continue ⚡️



What an absolute hero! 👏😂 pic.twitter.com/F9e3EJxol8