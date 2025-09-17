Αθλητικά

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου: Φετινό ρεκόρ και πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου

H Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
H Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Με τη μεγάλη πρόκριση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα ημιτελικά των 200 μέτρων ξεκίνησε η 5η μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοικτού στίβου στο Τόκιο.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοσή της με 22.92 και κατέλαβε την τρίτη θέση της 1ης σειράς, παίρνοντας το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Πέμπτης (18.09.2025, 14:55).

Νικήτρια της κούρσας ήταν η Αμερικανίδα Ανάβια Μπατλ με 22.07, με δεύτερη την Μαρί-Ζοζέ Τα Λου-Σμιθ από την Ακτή Ελεφαντοστού με 22.39.

Η Εμμανουηλίδου έφυγε από τα πρώτα μέτρα δυνατά σε μια δύσκολη σειρά (είχε τον 7ο χρόνο) και μπήκε στην ευθεία έχοντας πλασαριστεί στην τρίτη θέση. Με ωραίο, σταθερό τρέξιμο κρατήθηκε εκεί και πήρε το απευθείας εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Πρώτος στόχος επετεύχθη, λοιπόν, για την Ελληνίδα σπρίντερ, η οποία θέλει σε αυτό το πέσιμο της αυλαίας και στον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς, να βελτιώσει και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που είναι 22.84. Στο Τόκιο ταξίδεψε με φετινή επίδοση 22.97.

