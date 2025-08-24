Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Νίκη και «τελικός» με Γαλλία για πρόκριση στους «16» του παγκόσμιου πρωταθλήματος

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών έκανε το καθήκον της απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, επικρατώντας με 3-1 σετ και κρατώντας «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Με ψυχραιμία, χαρακτήρα και σαφή υπεροχή σε τρία από τα τέσσερα σετ, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου πέτυχε μία νίκη-κλειδί και πλέον στρέφει το βλέμμα της στον καθοριστικό αγώνα με τη Γαλλία, την Τρίτη 26 Αυγούστου (12:00 ώρα Ελλάδας).

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre και ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι για την ελληνική γυναικών βόλεϊ στη φάση των ομίλων. Η Εθνική μπήκε αποφασισμένη και επιβλήθηκε στο πρώτο σετ με 19-25, συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο με το εντυπωσιακό 13-25. Το Πουέρτο Ρίκο αντέδρασε προσωρινά μειώνοντας σε 1-2 (25-23), ωστόσο οι διεθνείς μας δεν άφησαν περιθώρια ανατροπής και «καθάρισαν» το τέταρτο σετ με 14-25.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε τροχιά πρόκρισης και θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τις 16 κορυφαίες ομάδες του κόσμου στον τελικό του ομίλου απέναντι στη Γαλλία, με φόντο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση. Εκεί, η ελληνική ομάδα θα διασταυρωθεί με την πρώτη του 6ου ομίλου, όπου βρίσκονται η Δομινικανή Δημοκρατία, η Κίνα, το Μεξικό και η Κολομβία.

Το πρόγραμμα του ομίλου

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 14-25)

15:30 Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου

12:00 Γαλλία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

15:30 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία

Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)

Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)

Ελλάδα 3β. (1 νίκη, 1 ήττα, 0-3 σετ, 1-3 σετ, 148-146 πόντοι)

Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 1-3 σετ, 1-3 σετ, 150-194 πόντοι)