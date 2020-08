Αλλάζει “χέρια” η ιστορική ομάδα Williams της Formula 1, η οποία και φέρει το όνομα του Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, καθώς πωλήθηκε στον επενδυτικό όμιλο Dorilton Capital.

Η Williams αποτελεί μέλος της Formula 1 πάνω από 40 χρόνια κι έχει κατακτήσει τον τίτλο στους οδηγούς εφτά φορές στο παρελθόν, με τελευταία αυτή του 1997 με τον Ζακ Βιλνέβ, ενώ τα μονοθέσιά της έχουν οδηγήσει και θρύλου τοτ μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως ο Αλέν Προστ.

Τα τελευταία χρόνια όμως, είχε βρεθεί σε ρόλο κομπάρσου στους αγώνες της F1 κι έτσι το διοικητικό συμβούλιο της Williams αποφάσισε την πώλησή του στην Dorilton Capital, με τους όρους της συμφωνίας όμως να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστοί.

Breaking: The Williams #F1 team has been sold to a private investment firm: https://t.co/91bJjMnVNj