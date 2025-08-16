Premier League: Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός για τους τερματοφύλακες στο Τότεναμ – Μπέρνλι

Η πρεμιέρα της σεζόν 2025-25 στην Premier League έφερε και την πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού στους τερματοφύλακες, με τον Μάρτιν Ντουμπράβκα να τιμωρείται από τον διαιτητή του αγώνα Τότεναμ – Μπέρνλι.

Ο Ντουμπράβκα της Μπέρνλι κράτησε την μπάλα στα χέρια του για πάνω από 8 δευτερόλεπτα και έτσι ο διαιτητής της Μάικλ Όλιβερ σφύριξε για να δώσει κόρνερ υπέρ της Τότεναμ, όπως και ορίζει ο νέος κανονισμός της Premier League.

Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων το… παράκανε μάλιστα, αφού υπολογίστηκε ότι είχε την μπάλα στα χέρια του για περίπου 15 δευτερόλεπτα, δικαιολογώντας απόλυτα την απόφαση του διαιτητή.

New Premier League season, new rule



Martin Dubravka is the first keeper to concede a corner after holding the ball for more than 8 seconds pic.twitter.com/3MnJd6aWFp — BBC Sport (@BBCSport) August 16, 2025

Θυμίζουμε ότι μέχρι πέρυσι, δινόταν έμμεσο φάουλ, όταν ένας τερματοφύλακας είχε την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από 6 δευτερόλεπτα.