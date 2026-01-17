Premier League: Γκέλα για τη Λίβερπουλ κόντρα στην Μπέρνλι, επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι ενάντια στην Μπρέντφορντ

Η Λίβερπουλ έκανε τέταρτη διαδοχική ισοπαλία στην Premier League αυτή τη φορά με αντίπαλο την Μπέρνλι με 1-1 για την 22η αγωνιστική, ενώ η Τσέλσι σταμάτησε το αρνητικό σερί πέντε αγώνων που είχε νικώντας 2-0 την Μπρέντφορντ στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Μοιραίος για τη Λίβερπουλ ο Σομποζλάι που έχασε πέναλτι στο 32′, που θα έβαζε την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ο Βιρτζ, όμως το έκανε δέκα λεπτά αργότερα. Αυτό δεν έφτανε για να δώσει τη νίκη στην Premier League, αφού ο Έντουαρντς ισοφάρισε το σκορ στο 65′ για την Μπέρνλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τσέλσι πήρε σχετικά εύκολα τους τρεις βαθμούς με αντίπαλο την Μπρέντφορντ χάρη στα γκολ των Ζοάο Πέδρο και Κόουλ Πάλμερ. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 26′ για τους «μπλε» του Λονδίνου και ο Πάλμερ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Ντελάπ στο 76′. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ροσένιορ στο ντεμπούτο του στην Premier League. Είχε κάνει ακόμα μία κόντρα στην Τσάρλτον για το Κύπελλο Αγγλίας.

Η Γουέστ Χαμ πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Τότεναμ με 2-1 χάρη στο γκολ του Γουίλσον στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Το σκορ είχε ανοίξει στο 15′ για τους νικητές ο Σάμερβιλ με τον Ρομέρο να ισοφαρίζει για την Τότεναμ στο 63′.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Τσέλσι – Μπρέντφορντ 2-0 (Ζοάο Πέδρο 26′, Πάλμερ 76′)

Λιντς – Φούλαμ 1-0 (Ενμέτσα 90+1′)

Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1 (Βιρτζ 42′ / Έντουαρντς 65′)

Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1 (Λε Φέε 33′, Μπρόμπεϊ 71′ / Πίνο 30′)

Τότεναμ – Γουέστ Χαμ 1-2 (Ρομέρο 63′ / Σάμερβιλ 15′, Γουίλσον 90+3′)

17/01 19:30 Νότιγχαμ – Άρσεναλ

18/01 16:00 Γουλβς – Νιούκαστλ

18/01 18:30 Άστον Βίλα – Έβερτον

19/01 22:00 Μπράιτον – Μπόρνμουθ