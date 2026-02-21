Premier League: Η Τσέλσι στραβοπάτησε κόντρα στην Μπέρνλι, άλωσε την έδρα της Μπρέντφορντ η Μπράιτον του Κωστούλα

Η Τσέλσι έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την τρίτη Άστον Βίλα, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπέρνλι στο Στάμφορντ Μπριτζ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ζοάο Πέδρο άνοιξε το σκορ στο 4′ για την Τσέλσι και φάνηκε ότι θα ήταν ένα εύκολο απόγευμα για τους μπλε. Η κόκκινη κάρτα του Φοφανά, όμως στο 72′ άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και ο Φλέμινγκ στις καθυστερήσεις έκανε το 1-1 και «πάγωσε» το Λονδίνο.

Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, που έμεινε στον πάγκο, κέρδισε 2-0 την Μπρέντφορντ εκτός έδρας με τον Γκόμεζ να ανοίγει το σκορ στο 30′ και τον Γουέλμπεκ να «γράφει» το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Η Άστον Βίλα σκόνταψε εντός έδρας κόντρα στη Λιντς, καθώς χρειάστηκε ο Τάμι Έιμπραχαμ να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 88′ για να μοιράσει από έναν βαθμό στις δύο ομάδες. Ο Σταχ είχε ανοίξε το σκορ στο παιχνίδι στο 31′.