Premier League: Ήττα για την Μπράιτον στο ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα

Ο Στέφανος Τζίμας έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα με 2-1 από την Μπόρνμουθ.

Η Μπράιτον βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ στην έδρα της Μπόρνμουθ, με τον Στέφανο Τζίμα να περνάει στο ματς μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων με πέναλτι του Σεμένιο, αλλά να μην μπορεί να οδηγήσει τους “γλάρους” στην ισοφάριση κόντρα στην έκπληξη της φετινής Premier League (3 νίκες σε τέσσερις αγώνες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας, ξεχώρισε η νίκη της Νιούκαστλ με 1-0 κόντρα στη Γουλβς, καθώς ήταν η πρώτη φετινή για τις “καρακάξες”, σε μία σεζόν που ξεκίνησε… περίεργα, μετά το σήριαλ και την αποχώρηση του Ίσακ για τη Λίβερπουλ.