Premier League: «Καθαρές» νίκες με 2-0 για Λίβερπουλ και Τσέλσι – Αγωνίστηκαν Σαλάχ και Κωστούλας

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον και επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, όπου εύκολο “τρίποντο” πήρε και η Τσέλσι με το δικό της 2-0 κόντρα στην Έβερτον.

Με τον Μο Σαλάχ να αγωνίζεται ως αλλαγή μετά το τέλος της κόντρας του με τον Άρνε Σλοτ, η Λίβερπουλ δεν δυσκολεύτηκε να “λυγίσει” την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος και πέρασε στο ματς στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα για την ομάδα του.

Οι “κόκκινοι” άνοιξαν το σκορ με τον Εκιτικέ μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα και ο ίδιος παίκτης “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, μετά από ασίστ του Σαλάχ στο 60ο λεπτό. Η Λίβερπουλ άφησε έτσι πίσω τις τις δύο σερί ισοπαλίες και “έπιασε” την πρώτη 5άδα της Premier League.

Στην 4η θέση ανέβηκε από την πλευρά της η Τσέλσι, η οποία και επέστρεψε με τη σειρά της στις νίκες, με το 2-0 κόντρα στην Έβερτον. Πάλμερ και Γκούστο πέτυχαν και τα δύο γκολ της ομάδας τους στο πρώτο ημίχρονο, “καθαρίζοντας” από νωρίς το ματς για την ομάδα τους.

Η Έβερτον έμεινε στην 8η θέση και το -4 από την Τσέλσι.