Premier League: «Ξεκόλλησε» η Λίβερπουλ με διπλό επί της Γουέστ Χαμ, νίκη και για την Μπράιτον με σκόρερ τον Τζίμα

Μετά από δύο σερί ήττες στην Premier League και τρεις συνολικά, η Λίβερπουλ κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-0 επί της Γουέστ Χαμ και να “ξεκολλήσει” από την καθοδική πορεία στην Αγγλία, ενώ διπλό έκανε και η Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Στέφανο Τζίμα να “γράφει” το τελικό 2-0.

Ένα γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν αρκετό για να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στη Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ στην Premier League, με τους “κόκκινους” να βρίσκουν πάντως και ένα δεύτερο τέρμα με τον Γιάκπο στις καθυστερήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διπλό με το ίδιο σκορ έκανε και η Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Στέφανο Τζίμα να περνάει στο ματς ως αλλαγή και να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 88′.

TZIMAS SCORES HIS FIRST PREMIER LEAGUE GOAL TO MAKE IT 2-0 BRIGHTON!!! pic.twitter.com/tYwsNpmfwx — Brighton Bubble (@BrightonBubble) November 30, 2025

Εκμεταλλευόμενος ένα λάθος στην άμυνα της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Τζίμας κατάφερε να σκοράρει με προβολή σε κενή εστία και να “σφραγίσει” τη νίκη της ομάδας του, η οποία και είχε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο με τον Ντε Κάιπερ.