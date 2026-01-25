Συμβαίνει τώρα:
Premier League: Νίκες για Τσέλσι και Νότιγχαμ Φόρεστ, μεγάλο διπλό από την Άστον Βίλα

Τρία διπλά στα πρώτα παιχνίδια της Κυριακής στην Premier League
Οι παίκτες της Τσέλσι πανηγυρίζουν κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας
Οι παίκτες της Τσέλσι πανηγυρίζουν κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας / REUTERS/Hannah Mckay

Η Τσέλσι πήρε την τρίτη σερί νίκη της, με το 3-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και πλησίασε την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας στην Premier League, ενώ θετικά αποτελέσματα πήραν και η Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άστον Βίλα.

Με γκολ του Εστεβάο στο 34′ και του Πέδρο στο 50′, η Τσέλσι έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας, η οποία πέτυχε το τέρμα της τιμής στο φινάλε με τον Ρίτσαρντς, αφού ο Έντσο Φερνάντες σκόραρε και τρίτο γκολ για την ομάδα του με πέναλτι.

Από τα άλλα ματς της ημέρας, ξεχώρισε η νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-0 στην έδρα της Μπρέντφορντ με γκολ των Χεσούς και Ανοβιγί, ενώ με το ίδιο σκορ πέρασε από την έδρα της Νιούκαστλ, η Άστον Βίλα.

Οι “χωριάτες” σκόραραν με Μπουεντία και Γουάτκινς, για να πάρουν ένα ακόμη “τρίποντο” τη φετινή σεζόν και να “πιάσουν” ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι, στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

