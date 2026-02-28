Αθλητικά

Premier League: Στην 4άδα η Λίβερπουλ μετά την «5άρα» κόντρα στη Γουέστ Χαμ

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τη Λίβερπουλ στην Premier League, επικράτησε με 5-2 της Γουέστ Χαμ
Οι παίκτες της Λίβερπουλ
Οι παίκτες της Λίβερπουλ πανηγυρίζουν κόντρα στη Γουέστ Χαμ / REUTERS/David Klein

Η Λίβερπουλ διέλυσε με 5-2 τη Γουέστ Χαμ και συνέχισε την ανοδική της πορεία στην Premier League, φθάνοντας πλέον στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος.

Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και ένα αυτογκόλ, η Λίβερπουλ έκανε… περίπατο κόντρα στην Γουέστ Χαμ και έφθασε εύκολα στην 3η σερί νίκη της στην Premier League, για να “πιάσει” τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ο Εκιτικέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Σλοτ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και οι Φαν Ντάικ και Μακάλιστερ “καθάρισαν” το ματς από το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιάκπο έκοψε τις… ελπίδες των “σφυριών” μετά τη γρήγορη ισοφάριση στο δεύτερο μέρος και ένα αυτογκόλ των φιλοξενούμενων διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην αναμέτρηση.

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0 
(61′ 90+8′ Γκόμες)

Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ 1-1 
(63′ Εβανίλσον / 18′ Μαγέντα)

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2 
(5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο, 83′ αυτ. Ντισασί / 49′ Σούτσεκ, 75′ Καστεγιάνος)

Νιούκαστλ – Έβερτον 2-3 
(33′ Ράμσεϊ, 82′ Μέρφι / 19′ Μπράνθγουεϊτ, 34′ Μπέτο, 83′ Μπάρι)

Μπέρνλι – Μπρέντφορντ 3-4 
(45+3′ αυτ. Καγιόντε, 47′ Άντονι, 60′ Φλέμινγκ / 9′ 90+3′ Ντάμσγκαρντ, 25′ Τιάγκο, 34′ Σκάντε)

