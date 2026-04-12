Premier League: Τότεναμ για υποβιβασμό, σημαντικός βαθμός για Νότιγχαμ

Η Τότεναμ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και κινδυνεύει πιο πολύ από ποτέ με ιστορικό υποβιβασμό στη Championship. Συνεχίζει να μαζεύει βαθμούς η Νότιγχαμ Φόρεστ στη μάχη για την εξασφάλιση της παραμονής στην Premier League.

Η Τότεναμ είναι βαριά άρρωστη και δεν μπορεί να συνέλθει με τίποτα. Τα “σπιρούνια” ηττήθηκαν με 1-0 στην έδρα της Σάντερλαντ για την 32η αγωνιστική της Premier League και παρέμειναν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας δύο βαθμούς λιγότερους από τη 17η Γουέστ Χαμ κι ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά της, η Νότιγχαμ Φόρεστ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με την Άστον Βίλα, παρέμεινε αήττητη για τέταρτο σερί παιχνίδι στην Premier League, δείχνοντας ότι αργά ή γρήγορα θα εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία.

Οι villans προηγήθηκαν στο 23ο λεπτό με το αυτογκόλ του Μουρίλο, ενώ ο Μόργκαν Ρότζερς στο 36′ είδε την προσπάθειά του να σταματάει στο δοκάρι. Η Φόρεστ ισοφάρισε στο 38ο λεπτό με τον Νέκο Γουίλιαμς, μετά από ασίστ του Καλούμ Χάντσον – Οντόι, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

Η βαθμολογία

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.

Άστον Βίλα 55

Λίβερπουλ 52

Τσέλσι 48 -31αγ.

Μπρέντφορντ 47

Έβερτον 47

Σάντερλαντ 46

Μπράιτον 46

Μπόρνμουθ 45

Φούλαμ 44

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 33 -31αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 33

Γουέστ Χαμ 32

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17