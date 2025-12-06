Premier League: Τρίτη σερί νίκη για Μάντσεστερ Σίτι που πλησίασε την πρωτοπόρο Άρσεναλ, νέα απώλεια βαθμών για Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι ανεβαίνει και πλησιάζει την κορυφή της Premier League. Οι Πολίτες νίκησαν τη Σάντερλαντ με 3-0 και βρίσκονται μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε στο «Ετιχαντ» η Μάντσεστερ Σίτι, η οποια νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάντερλαντ και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο Αρσεναλ, για την 15η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στην καλύτερη έως τώρα εμφάνιση της πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Ντίας (31′), Γκβάρντιολ (35′) και Φόντεν (65′).

Στο μεταξύ «σκόνταψε» ξανά μακριά από το Λονδίνο η Τσέλσι, καθώς έμεινε στο 0-0 στο «Βιτάλιτι» με την Μπόρνμουθ και απομακρύνθηκε από την κορυφή. Νιούκαστλ και Τότεναμ νίκησαν τις Μπέρνλι (2-1) και Μπρέντφορντ (2-0), ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε η Εβερτον με 3-0 επί της Νότιγχαμ.

Νωρίτερα, «φωτιά» έβαλε στην κορυφή της βαθμολογίας η Αστον Βίλα, καθώς πήρε τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» επί της πρωτοπόρου Αρσεναλ με 2-1, στο τελευταίο μάλιστα λεπτό των καθυστερήσεων.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Premier League:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36′ Κας, 90’+ Μπουεντία-52′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2′ αυτ. Μιλένκοβιτς, 45’+ Μπάρι, 80′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31′ Ντίας, 35′ Γκβάρντιολ, 65′ Φόντεν)

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1

(31′ Γκιμαράες, 45’+ πεν. Γκόρντον-90’+ πεν. Φλέμινγκ)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25′ Ριτσάρλισον, 43′ Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 6/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 7/12

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 7/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Τσέλσι 24

Κρίσταλ Πάλας 23 -14αγ.

Σάντερλαντ 23

Μπράιτον 22 -14αγ.

Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.

Λίβερπουλ 22 -14αγ.

Έβερτον 24

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 19

Φούλαμ 17 -14αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Λιντς 14 -14αγ.

Γουέστ Χαμ 12 -14αγ.

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2 -14αγ.