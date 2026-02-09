Πρίγκιπας Αλβέρτος για την Μονακό: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρωθεί ομαλά η σεζόν»

Η Μονακό βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση και αυτό έχει επηρεάσει και στο αγωνιστικό κομμάτι την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει το σύλλογο.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος τόνισε η κατάσταση στη Μονακό τον ανησυχεί πολύ, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει πως οι παίκτες θα τύχουν καλής μεταχείρισης για να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Ο επικεφαλής του κράτους του Μονακό τόνισε ότι «υπάρχουν μερικές εταιρείες του Μονακό, οι οποίες είναι χορηγοί, και λένε ότι ίσως θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σύλλογο τοπικά, αλλά δεν έχει προχωρήσει πέρα από αυτό η κατάσταση».

Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει λύσεις στο Πρωτοδικείο του Μονακό (σε εμπορική ακρόαση την περασμένη Παρασκευή), οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όλα αυτά απαιτούν να αφιερωθεί χρόνος για να γίνουν οι σωστές επιλογές»

Τα χρέη της ομάδας είναι πολλά και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος δε έκανε λεπτομερή αναφορά, αλλά σύμφωνα με την «Equipe» πιθανότατα ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.