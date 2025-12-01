Πρόεδρος Παρτιζάν για Ομπράντοβιτς: «Είπε ότι δε θέλει να βιώσει μία τραγωδία στον πάγκο»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπως έχει γίνει γνωστό έχει παραιτηθεί από την Παρτιζάν με το σερβικό σύλλογο να κάνει προσπάθειες να τον μεταπείσει, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου.

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν προχώρησε σε συνέντευξη τύπου για να ενημερώσει τους φιλάθλους της ομάδας για την κατάσταση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και είπε ενδιαφέροντα πράγματα.

Ο Μιγιαίλοβιτς ανέφερε κιόλας ότι είχε προτείνει στον Οπράντοβιτς να αναλάβει θέση στη διοίκηση της ομάδας. Η ατάκα του Ζοτς που έμεινε από τις δηλώσεις του προέδρου της ομάδας είναι ότι δέ θέλει να βιώσει μία τραγωδία στον πάγκο της Παρτιζάν.

Αναλυτικά τα λόγια του προέδρου της Παρτίζαν

«Του πρότεινα επίσης τουλάχιστον να παραμείνει στη διοίκηση του συλλόγου. Είπε ότι ήθελε να αποχωρήσει, ότι αγαπάει βαθιά την Παρτιζάν και ότι είναι δική του απόφαση. Είπε ότι δεν θέλει να βιώσει μια τραγωδία στον πάγκο της Παρτιζάν, αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του. Κάποιοι άνθρωποι που κρατούσαν σημειώσεις έκλαιγαν. Δυστυχώς, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον προπονητής της Παρτιζάν, δυστυχώς για όλους εμάς τους οπαδούς της Παρτιζάν και για τον σερβικό αθλητισμό.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague. Ήταν σαν να έβλεπα ένα πλοίο να συγκρούεται με βράχους και να διαλύεται. Ήταν ανεξήγητο ότι μια ομάδα μπορούσε να δέχεται σερί 25-0. Κοίταξα τον Ζέλικο και παραλίγο να κλάψω βλέποντας την κατάστασή του.

Στις 10 το πρωί την επόμενη μέρα, έλαβα ένα τηλεφώνημα και ένα μήνυμα από τον Ομπράντοβιτς που μου ζητούσε να μιλήσουμε. Ήταν σαν να ήξερα τι θα ακολουθούσε. Μου είπε: «Έχω πάρει την απόφασή μου, παραιτούμαι. Έχω ενημερώσει το προπονητικό επιτελείο και τώρα ενημερώνω και εσάς. Το έκανα αυτό σκόπιμα για να έχετε χρόνο κατά τη διάρκεια της διακοπής να βρείτε νέο προπονητή.

Οι παίκτες δεν με σέβονται, η υγεία μου υποφέρει, είμαι συναισθηματικά πληγωμένος, δεν μπορώ να δεχτώ τα κακά αποτελέσματα… Είμαι χαμένος». Του είπα να περιμένει και να το σκεφτεί. Είπε ότι η απόφαση είναι οριστική και δεν θα αλλάξει. Επέστρεψα επειγόντως στο Βελιγράδι και στο αεροδρόμιο ανακάλυψα ότι η παραίτηση είχε ήδη ανακοινωθεί. Πήγα στον σύλλογο και προγραμμάτισα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Πέμπτη με ένα μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Τον ενημέρωσα ότι δεν κάναμε αποδεκτή την παραίτησή του και το συμπέρασμα ήταν ότι θα κάναμε τα πάντα για να τον κρατήσουμε. Ότι δεν υπάρχουν όροι που να μην αποδεχόμαστε. Του ζήτησα να καθίσει να μιλήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήλπιζα ότι θα απέσυρε την παραίτησή του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είπε ότι πρέπει να παραμείνει. Του είπα να μου δώσει τα συμβόλαια, ή τα ονόματα των παικτών που τον προσέβαλαν ή δεν τον σεβάστηκαν και θα τους έδιωχνα αμέσως.

Όμως απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να παραμείνει υπό αυτές τις συνθήκες. Μίλησε για διάφορα πράγματα. Η ουσία ήταν ότι πήρε μια απόφαση, ήταν οριστική και δεν θα την ανακαλούσε. Δεν μπορούσε να αντέξει τα αποτελέσματα, είπε ότι οι παίκτες δεν ακούνε και δεν θέλει να επηρεαστεί η υγεία του. Του ζήτησα να το ξανασκεφτεί. Του είπα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους στόχους, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε τελευταίοι στην βαθμολογία».