Πρόεδρος Σαμσουνσπορ: «Θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στους δύο αγώνες»

Την αισιοδοξία του, ενόψει τον αγώνων της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό, στα playoffs του Europa League, εξέφρασε ο πρόεδρος της τουρκιοκής ομάδας, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ.

Ο Γιλντιρίμ υπογράμμισε πως η Σαμσουνσπόρ θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι η ομάδα του θέλει να παίξει με πιο δυνατές ομάδες, που υπάρχουν στη League Phase του Europa League.

“Πηγαίνουμε στον Παναθηναϊκό με μεγάλες προσδοκίες, έχουμε όνειρα. Θέλουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο. Ακόμα και αν αποκλειστούμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε στο Conference League. Θέλουμε, όμως, να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια.

Ακόμα και αν αποκλειστούμε στον γύρο των playoffs, θα αγωνιστούμε στο Conference League. Το Conference League είναι ένα πιο εύκολη διοργάνωση από το Europa League, αλλά θέλουμε να παίξουμε με δυνατές ομάδες στην Ευρώπη. Θέλουμε να κάνουμε γνωστό το όνομα της Σάμσουνσπορ στον κόσμο.

Θα γίνουμε πρεσβευτές της Σαμσούντας. Μίλησα με τον προπονητή μας και είπε ότι θα κάνουμε έναν συναρπαστικό και καλό αγώνα. Αλλά θα σας πω το εξής: θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό και θα κάνουμε την έκπληξη. Αν δεν περάσουμε, θα συνεχίσουμε την πορεία μας στο Conference League. Θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στους δύο αγώνες” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιλντιρίμ.