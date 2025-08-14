Αθλητικά

Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Χρήστο Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι δεν τον πουλάμε – Δεν υπάρχει τίποτα από Ολυμπιακό»

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ απάντησε στα δημοσίευμα για τον Έλληνα μέσο
Ο Χρήστος Ζαφείρης (ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Την ώρα που ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας, ο πρόεδρος της ομάδας της Τσεχίας έκανε νέα τοποθέτηση γύρω από το θέμα.

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ διέψευσε εκ νέου δημοσίευμα στην Τσεχία περί πρότασης 16 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζοντας πως ο Χρήστος Ζαφείρης δεν θα πωληθεί αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα, διέψευσε πως η ομάδα του αναζητεί αντικαταστάτη, αλλά και ότι ο 22χρονος Έλληνας μέσος έχει κρούσεις από Ολυμπιακό ή αγγλικές ομάδες.

“Με εντυπωσιάζει πραγματικά το τι είναι ικανός να κάνει ο Τύπος στην «υπόθεση Ζαφείρης». Η τρίτη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει φτάσει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον παίκτη να φύγει σε αυτό το μετεγγραφικό παράθυρο. Επομένως, δεν αναζητούμε πλέον κανέναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή. Ο Βέτλεσεν δεν βρίσκεται ούτε καν στη λίστα με τους παίκτες που παρακολουθούμε, πόσο μάλλον να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για εκείνον.

Δεν υπάρχει καμία νέα πρωτοβουλία από τον Ολυμπιακό ή από αγγλικούς συλλόγους. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο πολύ μπορεί να στηθεί μια εικονική πραγματικότητα”, ανέφερε.

