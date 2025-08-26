Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: Ο Ζαφείρης έκλαιγε για να φύγει, παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA ο ΠΑΟΚ

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντας μία δική του εκδοχή.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας υποστήριξε ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ άσκησαν έντονη πίεση στον Χρήστο Ζάφειρη και την οικογένεια του, με αποτέλεσμα ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής να καταρρεύσει ψυχολογικά, ενώ δήλωσε ακόμα ότι ο Δικέφαλος του Βορρά χρησιμοποίησε τακτικές που είναι αντίθετες στους κανονισμούς της UEFA.

“Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά.

Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική”, δήλωσε ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας σε podcast στην Τσεχία.