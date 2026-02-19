Πρόεδρος Θέλτα: «Πάμε για το 1-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ»

Η Θέλτα θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (19/02/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και η πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, Μαριάν Μουρίνιο προέβλεψε νίκη της με σκορ 2-1.

Έχοντας φθάσει με την αποστολή της Θέλτα στη Θεσσαλονίκη, η Μαριάν Μουρίνιο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το μεγάλο ματς της ομάδας της με τον ΠΑΟΚ στο Europa League και εμφανίστηκε θετική και σε μία ενδεχόμενη ισοπαλία, αλλά η πρόβλεψή της ήταν νίκη με 2-1 μέσα στην έδρα του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Οι δηλώσεις της προέδρου της Θέλτα

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φτάσαμε ήδη σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ πάντα πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, οπότε πάμε με ένα 1-2. Οτιδήποτε άλλο πέρα από την ήττα είναι καλό, αλλά αφού είπα 1-2, δεν το παίρνω πίσω.

Ποτέ δεν ταξιδεύουμε με την αίσθηση ότι είμαστε φαβορί. Αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια και θα παλέψουμε αυτόν τον αγώνα με τη νοοτροπία ότι είναι ο πιο δύσκολος.

Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ’ όλα για την περηφάνια της ομάδας, με τόσους παίκτες από τις ακαδημίες που έχουν κάνει σχεδόν το ντεμπούτο τους στην Πριμέρα και στην Ευρώπη για πρώτη φορά, για τους παίκτες που ήρθαν από το εξωτερικό και πίστεψαν σε αυτό το πρότζεκτ, για τους φιλάθλους που μας έχουν στηρίξει — για όλους μας θα ήταν τεράστιας σημασίας να βρεθούμε στον επόμενο γύρο».