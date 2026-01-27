Προειδοποίηση Άγιαξ στους φίλους του Ολυμπιακού: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης»

Ο Ολυμπιακός παίζει την πρόκριση του στα πλέι οφ του Champions League κόντρα στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Η δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού για να βρεθεί στις κερκίδες της Johan Cruyff Arena είναι τεράστια. Χιλιάδες ερυθρόλευκοι φίλαθλοι ών βρίσκονται ή θα βρεθούν στην ολλανδική πρωτεύουσα τις επόμενες ώρες, με αρκετούς από αυτούς να μην έχουν στην κατοχή τους κάποιο από τα «μαγικά χαρτάκια» για τον μεγάλο αγώνα με τον Άγιαξ.

Από την πλευρά της, η ολλανδική ομάδα φρόντισε να ενημερώσει τους Έλληνες φιλάθλους να μην προμηθευτούν εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησεις, μιας και είναι αρκετά πιθανό οι Αρχές να τους ζητήσουν ολλανδική ταυτότητα ή δίπλωμα για να μπουν στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός.



«Προσοχή φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ: το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης· ενδέχεται να μπλοκαριστούν. Ο Άγιαξ εφαρμόζει πολιτική μόνο για φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας και οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα απορρίπτονται από τις θύρες του Άγιαξ. Παρακολουθήστε τον αγώνα στην πόλη και μην έρθετε στο γήπεδο.», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) οι Ολλανδοί.

Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο θα βρεθούν λίγοι περισσότεροι από 2.500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δύσκολη μάχη με τον Άγιαξ για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.