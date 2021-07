Σοκ για τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Βινς Χάντερ να βρίσκεται θετικός σε απαγορευμένη ουσία μετά από διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ και να κινδυνεύει με “βαριά” τιμωρία.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, αλλά και του Παναθηναϊκού, είχε αποχωρίσει το 2019 από την Ένωση για την ιταλική ομάδα, με την οποία και κατέκτησε το πρωτάθλημα φέτος στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ όμως, λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Βίρτους Μπολόνια, έγινε γνωστό ότι ήταν θετικός στην ουσία Carboxy THC και πλέον η συνεργασία του με την ομάδα του Σκαριόλο βρίσκεται στον “αέρα”, ενώ σύντομα θα γίνει γνωστή κι η τιμωρία του.

