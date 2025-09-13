Προκαλεί ο Αλπερέν Σενγκούν: Οι αναρτήσεις με τον Κεμάλ και το «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» μετά το Ελλάδα – Τουρκία

Αρκετές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι αναρτήσεις του αστεριού της εθνικής Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη τους απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Eurobasket.

Η εθνική Τουρκίας πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στον τελικό του Eurobasket, διαλύοντας την Ελλάδα με 94-68 στον ημιτελικό και θα εξασφάλισε ένα μετάλλιο για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ηγείται των Τούρκων σε ακόμα ένα παιχνίδι.

Ο σούπερ σταρ των Ρόκετς και της ομάδας του Εργκίν Αταμάν έκανε και πάλι τα πάντα στο παρκέ με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Τούρκους στη νίκη.

Ο 23χρονος ψηλός εντυπωσίασε στο παρκέ, ωστόσο πρωταγωνίστησε αρνητικά εκτός αυτού με τις αναρτήσεις τους που παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο.

Αρχικά, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας.

Στη συνέχεια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σήμερα το θυμήθηκε ο νεαρός ψηλός.

Δείτε τις αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν

Σενγκούν: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέρει να πασάρει»

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν, φυσικά, λαλίστατος μετά τον θρίαμβο της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα και από τη γλώσσα του δεν ξέφυγε ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τον οποίο, πάντως, σέβεται, έχοντας εξαιρετική σχέση στο NBA.

«Εμείς κάναμε την Ελλάδα να παίξει άσχημα. Έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλά, αλλά βγήκαμε και παλέψαμε, παίξαμε πιο επιθετικά, πιο σκληρά από αυτούς, βάλαμε και τα σουτ. Ήμασταν καλύτεροι», τόνισε και πρόσθεσε:

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».