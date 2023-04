Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξέφυγε για ακόμα μία φορά στη Σαουδική Αραβία, αποτελώντας τον αρνητικό πρωταγωνιστή του αραβικού ντέρμπι ανάμεσα στην Αλ Νασρ και την Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Νασρ ηττήθηκε με 2-0 χάρη στα δύο γκολ του Οντιόν Ιγκάλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεφεύγει με τη συμπεριφορά του σε δύο περιπτώσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα και ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφευγε για τα αποδυτήρια, οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Εκείνος αντέδρασε, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα, με το video που κυκλοφόρησε στα social media να γίνεται viral.

