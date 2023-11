Η αναμέτρηση Βουλγαρίας – Ουγγαρίας για τα προκριματικά του Euro 2024 διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω κινδύνου επεισοδίων, τα οποία όμως δεν αποφεύχθηκαν τελικά εκτός γηπέδου.

Πλήθος Βούλγαρων διαδήλωσε εναντίον της απόφασης έξω από το γήπεδο και υπήρξαν άγριες συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν για να αναχαιτίσουν τους οπαδούς.

Οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποίησαν μάλιστα και κανόνια νερού εναντίον του κόσμου, γεγονός που δημιούργησε χάος στους δρόμους της Σόφιας, όπως φαίνεται και σε σχετικά video που ανέβηκαν στα social media.

16.11.2023🇧🇬Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/0PyYjpfs0c