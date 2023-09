To Mαυροβούνιο επικράτησε 2-1 επί της Βουλγαρίας, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Στέφαν Γιόβετιτς να πετυχαίνει το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2024. Αστόχησε σε πέναλτι ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Το Μαυρουβούνιο πέτυχε μεγάλη νίκη στις καθυστερήσεις επί της Βουλγαρίας με 2-1 για τον 7ο όμιλο των προκριματικών στο Euro 2024. Λυτρωτής για τους Μαυροβούνιος ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Σε όλο το παιχνίδι αγωνίστηκε για τη Βουλγαρία ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αστόχησε μάλιστα από το σημείο του πέναλτι στο 60ο λεπτό.

