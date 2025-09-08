Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Σκωτία δοκιμάζεται στη Λευκορωσία, με Ισραήλ η Ιταλία

Οι αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, για την ευρωπαϊκή ζώνη, συνεχίζονται το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2026), με την εθνική ποδοσφαίρου να φιλοξενεί τη Δανία (21:45) στο ντέρμπι του 3ου ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ, η Λευκορωσία υποδέχεται τη Σκωτία.

Οι Σκωτσέζοι αναδείχτηκαν ισόπαλοι 0-0 με τη Δανία στην πρεμιέρα τους στον όμιλο και θέλουν το “τρίποντο”, για να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης. Από την άλλη πλευρά, οι Λευκορώσοι θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν μια καλή εμφάνιση, μετά τη συντριβή 5-1 στο “Καραϊσκάκης” από την Ελλάδα.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεχωρίζουν οι αγώνες Ισραήλ – Ιταλία, Κροατία – Μαυροβούνιο και Ελβετία – Σλοβενία.

Οι αγώνες της Δευτέρας και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

21:45 Κροατία – Μαυροβούνιο / Novasports Start

21:45 Γιβραλτάρ – Νησιά Φερόε / Novasports 5HD

21:45 Κόσοβο – Σουηδία / Novasports 4HD

21:45 Λευκορωσία – Σκωτία / Novasports 3HD

21:45 Ελβετία – Σλοβενία / Novasports 2HD

21:45 Ισραήλ – Ιταλία / Novasports 1HD

21:45 Ελλάδα – Δανία / ALPHA