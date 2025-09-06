Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Πεντάρα» για την Πορτογαλία με ιστορικά γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε το 2/2 η Αγγλία

Η Πορτογαλία ήταν “καταιγιστική” στην έδρα της Αρμενία για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία με δύο γκολ, πήρε τη νίκη με το επιβλητικό 5-0.
Ο Ζοάο Φέλιξ άνοιξε το σκορ από το 10΄ για την Πορτογαλία και στη συνέχεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε δύο δικά του τέρματα για να “καθαρίσει” τη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Αρμενίας και να προσπεράσει παράλληλα τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ στα προκριματικά του Μουντιάλ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφθασε τα 37 γκολ σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης και έχει ένα περισσότερο από τον θρύλο της Αργεντινής, όντας πια μόλις δύο γκολ μακριά από τον Κάρλος Ρουίθ της Γουατεμάλας στην κορυφή. Το τελικό 5-0 της Πορτογαλίας διαμόρφωσαν οι Ζοάο Φέλιξ και Ζοάο Κανσέλο.
RONALDO BROTHER YOU ARE 40— CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 6, 2025
pic.twitter.com/CzhnDDTcg6
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Την ίδια ώρα, η Αγγλία έφθασε άνετα στο 2/2 στον 11ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ, αφού επικράτησε με 2-0 της Ανδόρας, χάρη σε ένα αυτογκόλ και ένα τέρμα του Ντέκλαν Ράις στο 67ο λεπτό του αγώνα. Νίκη και για τη Σερβία των Γιόβιτς (ΑΕΚ) και Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) στον ίδιο όμιλο, με το εκτός έδρας 1-0 στην έδρα της Λετονίας, με γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς.
Τα αποτελέσματα στα προκριματικά
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3
(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)
Σλοβακία – Γερμανία 2-0
(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία – Σουηδία 2-2
(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)
Ελβετία – Κόσοβο 4-0
(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)
Δανία – Σκωτία 0-0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0
(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)
Ουκρανία – Γαλλία 0-2
(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία – Τουρκία 2-3
(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)
Βουλγαρία – Ισπανία 0-3
(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία – Πορτογαλία 0-5
(10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)
Ιρλανδία – Ουγγαρία 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία – Μάλτα 1-1
(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)
Ολλανδία – Πολωνία 1-1
(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία – Κύπρος 21:45
Σαν Μαρίνο – Βοσνία 21:45
Ρεπό: Ρουμανία
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία – Ισραήλ 0-4
(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)
Ιταλία – Εσθονία 5-0
(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν – Ουαλία 0-1
(24΄ Μουρ)
Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6
(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία – Σερβία 0-1
(12΄ Βλάχοβιτς)
Αγγλία – Ανδόρα 2-0
(25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1
(31΄ Κράμαριτς)
Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2
(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)
Ρεπό: Γιβραλτάρ