Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Πεντάρα» για την Πορτογαλία με ιστορικά γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε το 2/2 η Αγγλία

Η Πορτογαλία ήταν “καταιγιστική” στην έδρα της Αρμενία για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία με δύο γκολ, πήρε τη νίκη με το επιβλητικό 5-0.

Ο Ζοάο Φέλιξ άνοιξε το σκορ από το 10΄ για την Πορτογαλία και στη συνέχεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε δύο δικά του τέρματα για να “καθαρίσει” τη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Αρμενίας και να προσπεράσει παράλληλα τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφθασε τα 37 γκολ σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης και έχει ένα περισσότερο από τον θρύλο της Αργεντινής, όντας πια μόλις δύο γκολ μακριά από τον Κάρλος Ρουίθ της Γουατεμάλας στην κορυφή. Το τελικό 5-0 της Πορτογαλίας διαμόρφωσαν οι Ζοάο Φέλιξ και Ζοάο Κανσέλο.

Την ίδια ώρα, η Αγγλία έφθασε άνετα στο 2/2 στον 11ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ, αφού επικράτησε με 2-0 της Ανδόρας, χάρη σε ένα αυτογκόλ και ένα τέρμα του Ντέκλαν Ράις στο 67ο λεπτό του αγώνα. Νίκη και για τη Σερβία των Γιόβιτς (ΑΕΚ) και Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) στον ίδιο όμιλο, με το εκτός έδρας 1-0 στην έδρα της Λετονίας, με γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Τα αποτελέσματα στα προκριματικά

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0

(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5

(10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)

Ιρλανδία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 21:45

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 21:45

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1

(12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 2-0

(25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ