Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία στον όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται η Ελλάδα

Η Ισπανία ήταν επιβλητική σε ένα ακόμα παιχνίδι της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, νικώντας εύκολα με 78-64 την Ουκρανία και κάνοντας το 4/4 στον όμιλό της!

Για την Ισπανία, κορυφαίοι ήταν οι “διψήφιοι” Αλόνσο (12π), Οριόλα (10π, 8 ριμπ), Γκέρα (10π) και Χάιμε Φερνάντεθ (10π), ενώ για τους ηττημένους, οι οποίοι έπεσαν στο 2-2, ξεχώρισαν Βοϊνάλοβιτς (10π) και Κόβλιαρ (11π, 5 ασίστ).

Νωρίτερα, εύκολη νίκη πανηγύρισε και η Γεωργία, η οποία επιβλήθηκε με το επιβλητικό 89-60 της Δανίας στην Τιφλίδα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-2, αφήνοντας τους αντιπάλους της στο 0-4 (στην ουσία δεν έχουν ελπίδα πρόκρισης).

Κορυφαίοι για τους νικητές στην αναμέτρηση ήταν οι Ριντ (29π, 7 ασίστ) και Σενγκέλια (27π, 11 ριμπ), ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν Κλούσμαν (17π) και Γένσεν (15π).

Θυμίζουμε ότι ο όμιλος της Ελλάδας θα διασταυρωθεί στην επόμενη φάση με τον 1ο όμιλο.

Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών προκρίνονται οι πρώτες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Εκεί θα σχηματιστούν τέσσερις νέοι όμιλοι των έξι ομάδων οι οποίες θα μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους. Από αυτούς τους τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων οι οποίοι θα προκύψουν στη συνέχεια, την πρόκριση για το FIBA World Cup 2027 του Κατάρ θα πάρουν οι τρεις από κάθε όμιλο.

Να αναφέρουμε ότι Ισπανία, Γεωργία, Τουρκία, Βοσνία, Κροατία, Γερμανία, Ισραήλ, Πολωνία, Φινλανδία και Γαλλία είναι οι 10 ομάδες της Ευρώπης που έχουν περάσει ήδη στην δεύτερη φάση των προκριματικών για το MundoBasket 2027, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο

Γεωργία – Δανία 89-60

Ισπανία – Ουκρανία 78-64

Η κατάταξη στον 1ο όμιλο

Ισπανία 4-0

Ουκρανία 2-2

Γεωργία 2-2

Δανία 0-4

Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής στον όμιλο της Ελλάδας

Ρουμανία-Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο-Ελλάδα 65-79

Η κατάταξη στον όμιλο της Ελλάδας

Ελλάδα 3-1

Πορτογαλία 2-2

Μαυροβούνιο 2-2

Ρουμανία 1-3