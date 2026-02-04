Προμηθέας – Μαρούσι 92-100: Ο Κινγκ έστειλε τους φιλοξενούμενους στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Το Μαρούσι πήρε τη νίκη με 100-92 στην έδρα του Προμηθέα Πάτρας και εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Κινγκ ήταν απίθανος με 30 πόντους και 8/11 τρίποντα για να δώσει την πρόκριση στο Μαρούσι, έναντι του Προμηθέα. Ο Πάπας ήταν καταλυτικός με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην αναμέτρηση.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τάκερ με 25 πόντους και ο Χάριε με 24 και 7 ασίστ, όμως στο τέλος οι Πατρινοί κουράστηκαν και δεν κατάφεραν να παλέψουν για το εισιτήριο του Allwyn Final 8.

Τα ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 24 (4/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 13/15 βολές, 7 ασίστ), Τάκερ 25 (3/3 δίποντα, 6/12 τρίποντα), Κόουλμαν 14 (12 ριμπάουντ), Πλώτας 6, Μπαζίνας 11 (6 ασίστ), Λάγιος, Μπέλο 12 (5 ριμπάουντ), Πρέκας (4 ριμπάουντ), Κομνιανίδης.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας 15 (8 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καρακώστας 2, Μέικον 14 (9 ασίστ), Σαλάς 6 (5 ριμπάουντ), Κινγκ 30 (2/2 δίποντα, 8/11 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 7, Γουίλιαμς 17 (7/11 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κουζέλογλου 3 (4 ριμπάουντ), Ντε Σόουζα 6 (3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γιαννόπουλος.