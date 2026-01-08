Προμηθέας – Σαλόν 82-92: Οι Πατρινοί αποκλείστηκαν από το Baskeball Champions League

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Προμηθέα στο φετινό Basketball Champions League ολοκληρώθηκε στα Play-in. Οι Πατρινοί ηττήθηκαν εντός έδρας από τη Σαλόν με 92-82 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση με δύο ήττες από τη γαλλική ομάδα.

Το εμπόδιο της Σαλόν αποδείχθηκε πολύ μεγάλο για τον Προμηθέα, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τη γαλλική ομάδα ούτε στο δεύτερο παιχνίδι στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να πει “αντίο” στο φετινό Basketball Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα εξαρχής και έφτασαν άνετα στη νίκη-πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης.

Κορυφαίος του Προμηθέα ήταν ο Γκρέι, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Από τη Σαλόν ξεχώρισε ο Ντάρλινγκ με 17 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 2 (1/8 σουτ), Χάμοντς 13 (3/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Κόουλαμ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Πλώτας 6 (2/7 σουτ), Μπαζίνας 5 (1), ΜακΚάλουμ 8 (1/6 σουτ, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάγιος 6 (1/5 σουτ), Πρέκας 2, Καραγιαννίδης 4 (11 ριμπάουντ), Γκρέι 19 (3/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 κλεψίματα), Σταυρακόπουλος 9 (2/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές).

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Νάτζι, Ναντόλνι 2 (2/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Ανοχίλι-Κιλέν 9 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Ντάρλινγκ 17 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τάκερ 2, Τσουπάς 2, Χιλ 14 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Γκοντού 18 (7/10 δίποντα, 4/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Λερέι 12 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τονελιέ, Ματς 9 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάθμπερτσον 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 19/57 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 20/25 βολές, 43 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 25 επιθετικά), 12 ασίστ, 12 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 11 λάθη, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σαλόν: 27/43 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 11/19 βολές, 50 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 16 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 21 λάθη, 24 φάουλ.