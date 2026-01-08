Αθλητικά

Προμηθέας – Σαλόν 82-92: Οι Πατρινοί αποκλείστηκαν από το Baskeball Champions League

Δεύτερη ήττα για τον Προμηθέα στα play in και ευρωπαϊκός αποκλεισμός
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Προμηθέα στο φετινό Basketball Champions League ολοκληρώθηκε στα Play-in. Οι Πατρινοί ηττήθηκαν εντός έδρας από τη Σαλόν με 92-82 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση με δύο ήττες από τη γαλλική ομάδα.

Το εμπόδιο της Σαλόν αποδείχθηκε πολύ μεγάλο για τον Προμηθέα, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τη γαλλική ομάδα ούτε στο δεύτερο παιχνίδι στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να πει “αντίο” στο φετινό Basketball Champions League.

Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα εξαρχής και έφτασαν άνετα στη νίκη-πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης.

Κορυφαίος του Προμηθέα ήταν ο Γκρέι, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Από τη Σαλόν ξεχώρισε ο Ντάρλινγκ με 17 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 2 (1/8 σουτ), Χάμοντς 13 (3/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Κόουλαμ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Πλώτας 6 (2/7 σουτ), Μπαζίνας 5 (1), ΜακΚάλουμ 8 (1/6 σουτ, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάγιος 6 (1/5 σουτ), Πρέκας 2, Καραγιαννίδης 4 (11 ριμπάουντ), Γκρέι 19 (3/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 κλεψίματα), Σταυρακόπουλος 9 (2/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές).

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Νάτζι, Ναντόλνι 2 (2/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Ανοχίλι-Κιλέν 9 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Ντάρλινγκ 17 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τάκερ 2, Τσουπάς 2, Χιλ 14 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Γκοντού 18 (7/10 δίποντα, 4/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Λερέι 12 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τονελιέ, Ματς 9 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάθμπερτσον 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 19/57 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 20/25 βολές, 43 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 25 επιθετικά), 12 ασίστ, 12 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 11 λάθη, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σαλόν: 27/43 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 11/19 βολές, 50 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 16 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 21 λάθη, 24 φάουλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
131
130
102
94
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ.): Ο Ράμος έστειλε τον τελικό στα πέναλτι στο 95′ και ο Σεβαλιέ έδωσε στους Παριζιάνους το γαλλικό Σούπερ Καπ
Ο Πορτογάλος επιθετικός έσωσε την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και ο Αργεντινός τερματοφύλακας κατέβασε ρολά στα πέναλτι
AP Photo
Newsit logo
Newsit logo