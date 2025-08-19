Προπονητής Ριέκα: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ για την πρόκριση, είναι έπαθλο για εμάς τα παιχνίδια των πλέι οφ»

Μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα τελευταίο “εμπόδιο” πριν τη League Phase του Europa League, με τη Ριέκα να είναι η αντίπαλό του στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ θεωρείται φαβορί για την πρόκριση επί της Ριέκα, έχοντας αποκλείσει και παλαιότερα του Κροάτες στο Conference League, με τον ίδιο τον προπονητή της ομάδας, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, να επισημαίνει σε δηλώσεις του το γεγονός. «Είναι φαβορί στις δύο αναμετρήσεις (σ.σ. του Europa League), αλλά στο γήπεδό μας όχι απαραίτητα. Θέλουμε να κάνουμε μεγάλη εμφάνιση και να πάμε στη Θεσσαλονίκη με πλεονέκτημα. Όλοι διαθέσιμοι πλην του Όρετς (σ.σ. τιμωρημένος). Η ατμόσφαιρα θα είναι εκπληκτική. Οι οπαδοί μας μάς στήριξαν ακόμα και μετά την ήττα με τη Ντινάμο, τους ευχαριστούμε. Πρέπει να δείξουμε την ίδια δίψα από το πρώτο λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής της Ριέκα υποστήριξε μάλιστα ότι μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ είναι ουσιαστικά ένα… μπόνους για τους οπαδούς της ομάδας. «Έχουμε ήδη πετύχει τον μεγάλο μας στόχο με τον αποκλεισμό της υποτιμημένης Σέλμπουρν. Οι φίλαθλοι έχουν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή σεζόν. Και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι το έπαθλο.

Παίζουμε με μια πολύ σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, που όπως η Λουντογκόρετς βρίσκεται συνεχώς σε ομίλους. Κάθε αθλητής θέλει δυνατούς αντιπάλους. Εξασφαλίσαμε την παρουσία στο Conference, αλλά θέλουμε Europa. Είναι πιο δυνατό, πιο ελκυστικό – Ρόμα, Πόρτο, μεγάλα κλαμπ. Θα τα δώσουμε όλα. Σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ και την ποιότητά του, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Για μας αυτά τα παιχνίδια είναι έπαθλο, χωρίς πίεση μπορούμε να δώσουμε το 100%».