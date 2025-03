Προπονητής στο Εκουαδόρ φόρεσε σμόκιν στον πάγκο σε αγώνα του Κόπα Λιμπερταδόρες

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ, Σεγούντο Καστίγιο, κέρδισε τα βλέμματα στον αγώνα με την Κορίνθιανς στο Κόπα Λιμπερταδόρες, καθώς εμφανίστηκε στον πάγκο με ένα λευκό σμόκιν.

Ο Σεγούντο Καστίγιο ανέλαβε πρώτος προπονητής στη Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ μέσα στο 2024, έχοντας προβιβαστεί από το ρόλο του βοηθού στο σύλλογο του Εκουαδόρ και μετά από μία σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα, η οποία τον έφθασε μέχρι και την Έβερτον στην Premier League.

Μία εμφάνισή του στον πάγκο της ομάδας του όμως, ήταν αρκετή για να τον φέρει ξανά στο προσκήνιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αφού το λευκό σμόκιν που επέλεξε τον έκανε τον πιο καλοντυμένο προπονητή όλων των εποχών και δικαίως… viral.

Our new favourite football manger.

Segundo Castillo.



He dressed to impress at Copa Libertadores night and it worked!!



His Barcelona (Ecuador) team beat Corinthians 3-0!pic.twitter.com/O3dbszrgEj