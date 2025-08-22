Προπονητής της Μπράιτον για Τζίμα και Κωστούλα: «Τους ετοιμάζουμε βήμα βήμα για να παίξουν στην Premier League»

Ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας αποτέλεσαν δύο ακριβές μετεγγραφές για την Μπράιτον το φετινό καλοκαίρι, αλλά δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα της Premier League και ο προπονητής τους, Φαμπιάν Χουζέλερ, εξήγησε γιατί.

Μετά τη συμμετοχή τους σε παιχνίδι της ομάδας κάτω των 21 ετών της Μπράιτον, ο Χουζέλερ κλήθηκε να αναλύσει το πλάνο για Τζίμα και Κωστούλα, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι τραυματισμοί τους έφεραν πιο… πίσω από την ένταση του παιχνιδιού της Premier League.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπράιτον

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό τεστ για αυτούς (σ.σ η συμμετοχή με την U-21), όχι μόνο επειδή επέστρεψαν στο γήπεδο και έπαιξαν ποδόσφαιρο, αλλά και για να προσαρμοστεί το σώμα τους στην ένταση της Premier League. Προχωράμε μόνο βήμα-βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην το πιέζουμε.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι δύο είχαν έναν τραυματισμό που τους κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα. Ιδιαίτερα ο Στέφανος, υπέστη τραυματισμό δύο ή τρεις συνεχόμενες φορές στο ίδιο σημείο, και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί αμφιβολίες σε έναν παίκτη. Είναι πολύ σημαντικό να τους δίνεις την αίσθηση ασφάλειας: μπορείς να πιέσεις τα όριά σου, αλλά μέχρι ένα σημείο.

Εκεί είναι κρίσιμο να μην το πιέζεις υπερβολικά, να κρατάς μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να τους ωθείς και στη σωστή στιγμή να τους πας λίγο πίσω και να τους ηρεμήσεις. Το θετικό είναι πως έχουν επιστρέψει στο γήπεδο.

Τώρα πρέπει να το δούμε, βήμα-βήμα, να παίρνουν ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να τους ετοιμάσουμε για να παίξουν στην Premier League».