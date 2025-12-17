Προπονητής των Νικς για το μαρκάρισμα στον Γουεμπανιάμα: «Πας στην εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι»

Οι Νικς κάνοντας τρομερή τέταρτη περίοδο στον τελικό του NBA Cup νίκησαν 124-113 τους Σπερς και επέστρεψαν στους τίτλους μετά από πολλά χρόνια. Ο προπονητής των Νικς πριν την αναμέτρηση είπε μία τρομερή ατάκα σχετικά με το μαρκάρισμα του Γουεμπανιάμα.

Ο Γουεμπανιάμα έμεινε χαμηλά κόντρα στους Νικς, καθώς πέτυχε 18 πόντους στον τελικό του NBA Cup και μάλλον φαίνεται ότι έπιασαν οι προσευχές του προπονητή των νικητών.

«Πας στην εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι» ήταν τα λόγια του Μάικ Μπράουν σχετικά με το μαρκάρισμα του Γουεμπανιάμα. Οι Σπερς ηττήθηκαν, οι Νίκς σήκωσαν τρόπαιο μετά από πολλά χρόνια και ο Γάλλος ψηλός έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, παίζοντας βέβαια μόλις 25 λεπτά στον τελικό.